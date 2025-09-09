Центробанк Азербайджана и компания Visa обсудили развитие экосистемы финансовых технологий

БАКУ/Trend/ - Центробанк Азербайджана и компания Visa обсудили перспективы будущего сотрудничества и развитие экосистемы финансовых технологий.

Как сообщает Trend со ссылкой на ЦБА, председатель Центрального банка Талех Кязымов принял делегацию, возглавляемую региональным президентом компании Visa по Центральной и Восточной Европе, Ближнему Востоку и Африке Таригом Махмудом.

Во время встречи состоялся подробный обмен мнениями по поводу масштабных реформ, проводимых в последние годы в финансовом секторе страны, формирования конкурентоспособной и инновационной платёжной инфраструктуры, стимулирования безналичных расчётов, а также расширения приёма цифровых платежей. Отмечено значение сотрудничества с такими компаниями, как Visa, с точки зрения изучения и внедрения международного опыта и современных подходов.

Кроме того, стороны обсудили будущие направления сотрудничества между ЦБА и Visa, а также перспективы развития экосистемы финтеха в Азербайджане.