Обсуждены перспективы партнерства Азербайджана и США по диверсификации маршрутов Среднего коридора (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Во время встречи с представителями Сертифицированной делегации бизнес-сообщества США по проекту Middle Corridor была подчеркнута важность дальнейшего развития стратегического партнерства между Азербайджаном и Соединенными Штатами с целью диверсификации торговых и энергетических маршрутов вдоль этого важного коридора и максимизации экономических выгод для стран региона.

Как сообщает Trend, об этом министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров написал на своей странице в социальной сети X.

"Мы отметили ключевую роль Азербайджана как транспортного и транзитного узла, а также широкий спектр инициатив и инфраструктурных проектов, реализуемых для улучшения торговых потоков по маршруту, соединяющему Европу и Азию. Кроме того, мы пригласили американские компании воспользоваться благоприятным бизнес и инвестиционным климатом, созданным в нашей стране", - говорится в публикации.