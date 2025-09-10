В Азербайджане внесены изменения в список единых индексов для госорганов

БАКУ /Trend/ - Внесены изменения в Список единых индексов, установленных для государственных органов Азербайджанской Республики, юридических лиц, находящихся в государственной собственности и контрольный пакет акций которых принадлежит государству, юридических лиц публичного права и комиссий, созданных от имени государства.

Как сообщает Trend, соответствующее решение подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно изменениям, в список включено юридическое лицо публичного права "Азербайджанский транспортно-коммуникационный холдинг" (AZCON).

В то же время из списка исключены ЗАО "Азербайджанские авиалинии", ОАО "Азербайджанская мелиорация и водное хозяйство", ООО "BakuBus" и ОАО "Азерконтракт".

