С 2027 года в Баку и окрестностях будет использоваться опресненная морская вода

БАКУ /Trend/ - С 2027 года планируется использовать опресненную морскую воду в Баку и на прилегающих территориях.

По информации Trend, об этом было сказано на открытии II Международной выставки и конференции "Водное хозяйство" Baku Water Week (Бакинская водная неделя).

Так, в этом году будет завершена работа по заключению контрактов с международными компаниями в соответствующей области и подготовке проектной документации.

В 2026 году будет реализован пилотный проект в области производства питьевой воды путем опреснения морской воды.

Таким образом, после завершения вышеуказанных работ, с 2027 года опресненная морская вода будет использоваться в питьевом водоснабжении Баку и прилегающих территорий.

