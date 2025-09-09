Названо число контейнеров, перевезенных по ж/д маршруту Китай–Европа

БАКУ /Trend/ - С 2020 года по маршруту Китай (Цзэцзян) — Европа функционировало более 14 000 поездов, перевезено 19 470 TEU-контейнеров.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на ЗАО «Азербайджанские железные дороги».

В период с января по август текущего года объём отправленных грузов составил 4 182 TEU-контейнеров.

Отметим, что маршрут Китай (Цзэцзян) — Европа включает более 50 стран, охватывает свыше 160 городов и регионов, проходя через Каспийское и Чёрное моря, а также 26 международных транспортных коридоров.

Широкий охват направлений и пунктов способствует стабилизации операций и снижению перегрузки маршрутов.