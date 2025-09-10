МИД Азербайджана и Госдеп США обсудили вопросы региональной и международной безопасности

БАКУ /Trend/ - Сегодня министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с главным представителем Бюро по делам Европы и Евразии Государственного департамента США Бренданом Ханраханом.

Как сообщили Trend в Министерстве иностранных дел Азербайджана, в ходе встречи были обсуждены азербайджано-американские отношения, вопросы, вытекающие из Меморандума о взаимопонимании по созданию Стратегической рабочей группы с целью подготовки Хартии о стратегическом партнерстве, процесс нормализации между Азербайджаном и Арменией, а также региональные и международные вопросы безопасности, представляющие взаимный интерес.

Также состоялся обмен мнениями об истории азербайджано-американских отношений и взаимовыгодном сотрудничестве в ряде сфер, включая безопасность и энергетику. Было особо отмечено, что визиты и контакты на высшем уровне, состоявшиеся в августе текущего года, играют важную роль в развитии отношений.

Было подчеркнуто значение исторических договоренностей, достигнутых в результате исторической встречи в Вашингтоне, по продвижению мирной повестки Азербайджан–Армения, инициированной нашей страной, в том числе парафирования мирного договора и шагов по ликвидации структур, являющихся остатками прошлого конфликта.

Кроме того, в ходе встречи состоялся обмен мнениями и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

