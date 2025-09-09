Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Apple представила iPhone Air – самый тонкий во всей линейке (ФОТО)

В мире Материалы 9 сентября 2025 22:22 (UTC +04:00)
Apple представила iPhone Air – самый тонкий во всей линейке (ФОТО)
Фото: Apple

БАКУ /Trend/ - Компания Apple анонсировала новый iPhone Air, толщина которого составляет всего 5,6 мм — это рекорд для всей линейки iPhone, сообщает Trend.

Согласно информации, смартфон был показан на ежегодной презентации Apple.

Корпус выполнен из титана, 80% которого переработанный материал. Смартфон получил экран диагональю 6,5 дюйма Super Retina XDR с частотой обновления 120 Гц ProMotion и яркостью до 3000 нит.

Аппарат оснащён чипом A19 Pro, а также дополнительными энергоэффективными процессорами C1X и N1, объединяющим Wi-Fi и Bluetooth.

Apple не раскрыла ёмкость аккумулятора, но заявляет, что смартфон работает целый день. Для увеличения автономности представлен специальный «горбатый» чехол.

Камера у iPhone Air одна – 48 Мп (26 мм ЭФР, f/1.6) с поддержкой видеосъёмки 4K 60 fps. Фронтальная камера получила 18 Мп и функцию Center Stage.

