Бакинский аэропорт о работе ряда такси на территории

БАКУ /Trend/ - Одна из основных целей Международного аэропорта Гейдар Алиев - предоставление пассажирам высокого уровня обслуживания и обеспечение их комфорта. Как и во многих странах, аэропорт — это основное пространство, которое формирует первое впечатление о въезжающих в страну гостях.

Как сообщает Trend, об этом говорится в заявлении Международного аэропорта Гейдар Алиев.

"Однако иногда гости аэропорта, наряду с возможностью выбора различных категорий такси, предлагаемых официальными операторами, сталкиваются с настойчивым предложением услуг такси лицами, не имеющими разрешений, не прошедшими надлежащего обучения и имеющими транспортные средства, не соответствующие установленным стандартам. Это в ряде случаев приводит к обману и недовольству пассажиров.

К сожалению, мы все еще продолжаем сталкиваться с подобными ситуациями. Продолжающаяся недисциплинированная и нерегулируемая работа такси на территории аэропорта негативно сказывается на нашей деловой репутации и создаёт серьезные риски для безопасности пассажиров. Для предотвращения подобных неприятных ситуаций операторам такси, работающим в аэропорту, необходимо предоставлять услуги в соответствии с едиными, качественными и регламентированными стандартами обслуживания. Данные требования не распространяются на поездки в аэропорт на личных автомобилях. Призываем всех официальных операторов такси улучшить качество обслуживания и обеспечить удовлетворенность пассажиров", - говорится в заявлении.

