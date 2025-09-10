«Доска позора» российской пропаганды

БАКУ/Trend/ - В новом видео Youtube-канала VMedia https://www.youtube.com/watch?v=5wBfeEHupY0 перечисляются российские и армянские пропагандистские СМИ и аккаунты в соцсетях, которые массово распространили мегафейк об интервью Президента Азербайджана Ильхама Алиева телеканалу «Al Arabiya». Речь идет о якобы претензиях Баку на часть замороженных активов России, что стало настоящей «сенсацией» и вызвало бурю показательно негативных эмоций в Москве.

VMedia перечисляет данные ресурсы, отмечая, что вместо эффектного хода, на который они видимо рассчитывали в этой пропагандисткой войне, на деле получилась самая настоящая «доска позора». Ведь в век интернета и свободного доступа к различным источникам информации, очень легко найти полную запись и текст интервью азербайджанского лидера.

«Достаточно просто сравнить… Действовали в надежде на то, что не каждый зайдет в сеть и проверит высказывание на подлинность? Но тогда… Это показатель того, до какой степени зашкаливает наглость и оголтелость лживых российских патриотов, целью которых является дальнейшее ухудшение отношений России и Азербайджана!», - отмечает VMedia.

Фильм также призывает граждан России обратить внимание на то, что деньги налогоплательщиков впустую расходуются на глупые мегафейки. Такие элементы «гибридной войны» выглядят откровенно смешно.