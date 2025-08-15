Обнародована численность населения Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Численность населения Азербайджана с начала года увеличилась на 16 833 человека или на 0,2 процента и по состоянию на 1 июля 2025 года достигла 10 миллионов 241 тысячи 722 человек.

Об этом передает Trend со ссылкой на Государственный комитет по статистике.

Сообщается, что 54,4 процента населения страны составляют городские жители, 45,6 процента - сельские жители, 49,8 процента - мужчины и 50,2 процента - женщины.

