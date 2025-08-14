Услуга парковки на Бакинском железнодорожном вокзале временно приостановлена

БАКУ /Trend/ - В рамках подготовительных работ к строительству 200-метрового тоннеля ЗАО «Бакинский метрополитен» в районе станции метро «28 Мая» ведется возведение вентиляционной шахты рядом с Бакинским железнодорожным вокзалом ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД).

Как передает Trend, об этом сообщили в АЖД.

Одна из строительных площадок расположена на реконструированной парковке Бакинского железнодорожного вокзала на пересечении улиц Сулеймана Рагимова и Мирали Гашкай, которая использовалась для встречи и проводов пассажиров.

В целях обеспечения безопасности территория будет огорожена, а услуги парковки временно приостановлены.

Пассажиры смогут попасть на территорию вокзала через верхнюю часть шлагбаума на стоянке и через другие входы.

Отмечается, что строительные работы не повлияют на работу Бакинского железнодорожного вокзала и расписание движения поездов АЖД.

