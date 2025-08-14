В освобожденных селах Газахского района Азербайджана продолжаются работы по разминированию

БАКУ /Trend/ - В освобожденных селах Газахского района Азербайджана 157 гектаров земли уже очищено от мин и неразорвавшихся боеприпасов.

Об этом сообщило Агентство по разминированию территорий Азербайджанской Республики (ANAMA) в ответ на запрос Trend.

В ходе операций было обнаружено и обезврежено в общей сложности 1 140 мин и неразорвавшихся боеприпасов, в том числе 995 противопехотных мин, 97 противотанковых мин и 48 неразорвавшихся боеприпасов.

Отмечается, что села Баганыс Айрым, Ашагы Аскипара, Хейрымлы, Гызылгаджилы Газахского района, оккупированные Арменией на протяжении 30 лет, были возвращены Азербайджану в мае этого года.

Возврат этих территорий стал возможен на основе соглашения, достигнутого комиссией по делимитации азербайджано-армянской границы 19 апреля 2024 года. В результате работ была определена линия границы протяженностью 12,7 км, а территории четырех сел Газахского района — Баганыс Айрым, Ашагы Аскипара, Хейрымлы, Гызылгаджилы (6,5 кв. км) — были возвращены Азербайджану.