В Азербайджане выросли онлайн-продажи автобусных билетов

БАКУ /Trend/ - За первые семь месяцев этого года через портал biletim.az было приобретено 419 271 билет.

Как передает Trend, об этом сообщило Агентстве наземного транспорта Азербайджана.

Отмечено, что это в два раза больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Согласно информации, если в январе-июле прошлого года доля предварительных билетов составляла 17,5%, то в аналогичный период этого года этот показатель достиг 32,4%. Это также свидетельствует о росте доверия пассажиров к услугам автовокзалов и о том, что они предпочитают приобретать билеты онлайн при совершении поездок.

Отмечено, что на портале biletim.az можно приобрести билеты в 51 город и район по 82 направлениям. К системе подключено 376 транспортных средств, в том числе 330 рейсов. Система онлайн-продажи билетов постепенно охватит всех перевозчиков и автовокзалы, предоставляющие услуги в сфере пассажирских перевозок.

Гражданам рекомендуется приобретать билеты онлайн через портал biletim.az для более удобного и безопасного проезда.

Напомним, что при покупке билетов на освобожденные территории через портал biletim.az или мобильное приложение гражданам Азербайджана автоматически выдаются разрешения на выезд.

