БАКУ /Trend/ - В связи с ремонтными работами на железнодорожной инфраструктуре по направлению Баку–Кешля, отменяются некоторые рейсы по маршруту Абшеронской кольцевой железной дороги, назначенные на утренние и вечерние часы 8 августа.
Об этом сообщает ЗАО "Азербайджанские железные дороги", передает Trend.
Так, отменяются рейсы Баку-Хырдалан–Сумгайыт в 07:20, Баку–Хырдалан в 08:30, Хырдалан-Баку в 08:00, Баку–Пиршаги-Сумгайыт в 06:25 (экспресс), Сумгайыт–Хырдалан-Баку в 07:28, Баку–Хырдалан в 17:47, Баку–Хырдалан-Сумгайыт (экспресс) в 18:10, Сумгайыт–Хырдалан–Баку в 17:50, Хырдалан-Баку в 18:20, Сумгайыт–Хырдалан-Баку в 19:27, Сумгайыт–Пиршаги–Баку (экспресс) в 19:02.
На некоторых рейсах могут наблюдаться кратковременные задержки из-за ремонтных работ.
