В Баку начался снос аварийных зданий на территории "Советской" (Эксклюзив) (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Ясамальском районе Баку, на территории, известной как "Советская", начался снос аварийных зданий, которые представляют опасность и портят архитектурный облик города.

По информации Trend, этот процесс имеет важное значение как с точки зрения безопасности жителей, так и с точки зрения градостроительного развития. Он закладывает основу для реализации более эффективных и полезных проектов в будущем.

Благодаря уже введенным в эксплуатацию трем участкам Центрального парка, его общая площадь достигла 35,4 гектара. Создание столь масштабной зеленой зоны в центре города важно не только с эстетической, но и с экологической точки зрения.

Современный парк, предназначенный для культурного и комфортного отдыха, завоевал симпатии как местных жителей, так и гостей столицы.

Текущие работы по сносу способствуют дальнейшему расширению Центрального парка, созданию новых зеленых зон, реализации социально значимых проектов и улучшению общего облика города.

