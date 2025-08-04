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За 6 месяцев этого года A-QROUP оплатила лечение 27 случаев онкологических заболеваний

Общество Материалы 4 августа 2025 12:38 (UTC +04:00)

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БАКУ /Trend/ - За первое полугодие 2025 года в страховой компании A-Qroup было зарегистрировано 27 обращений с диагнозом онкологических заболеваний и выплачено около 100 000 АЗН за обследование и лечение, как внутри страны, так и за рубежом.

При выявлении болезни на ранних стадиях, а также оказании высококвалифицированной медицинской помощи, шансы победить этот диагноз высоки. Именно поэтому своевременное оказание финансовой поддержки своим Застрахованным является приоритетом СК A-Qroup.

A-Qroup желает каждому из них скорейшего выздоровления и просит не забывать, что онкология – не приговор, и шанс успешного излечения есть всегда.

Хотим напомнить, что страховая компания A-Qroup уже 30 лет продолжает оставаться компанией, заботящейся о своих клиентах и обеспечивающей им сервис, соответствующий мировым стандартам.

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