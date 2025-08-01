Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

Азербайджан и Кыргызстан начинают международные грузоперевозки с использованием электронных разрешений (ФОТО)

Общество Материалы 1 августа 2025 12:36 (UTC +04:00)
Азербайджан и Кыргызстан начинают международные грузоперевозки с использованием электронных разрешений (ФОТО)

Читайте Trend в

Рашид Гараев
Рашид Гараев
Все материалы

БАКУ /Trend/ - После Турции и Узбекистана международные грузоперевозки с использованием электронного разрешительного бланка e-Permit также были начаты и с Кыргызстаном.

Об этом в четверг сообщает Trend со ссылкой на Агентство наземного транспорта Азербайджана.

Отмечается, что в Азербайджан прибыл грузовой автомобиль, принадлежащий компании-перевозчику из Кыргызстана, осуществляющей транзитные грузовые перевозки по маршруту Грузия-Кыргызстан.

Азербайджан также выдал электронные разрешительные бланки для своих транспортных средств, которые вскоре начнут осуществлять международные грузоперевозки в Кыргызстан. В ближайшие дни планируется запуск двусторонних международных грузоперевозок по маршруту Азербайджан - Кыргызстан с использованием электронных разрешений.

Отметим, что полная оцифровка обмена и выдачи разрешительных бланков обеспечивает прозрачность процесса, повышает эффективность логистики и позволяет перевозчикам экономить ресурсы при получении разрешений. Реализуемый проект предусматривает поэтапный обмен и выдачу бланков в электронном формате с другими странами, где ведется международная грузоперевозочная деятельность.

Работы по расширению использования электронных и цифровых технологий в международных грузоперевозках продолжаются.

В Азербайджане успешно применяются цифровые технологии в сфере международных автомобильных грузоперевозок. Этот процесс включает в себя, в том числе, и электронизацию разрешительных бланков, обмениваемых со странами на двусторонней основе",- отмечается в информации Агентства.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Азербайджан и Кыргызстан начинают международные грузоперевозки с использованием электронных разрешений (ФОТО)
Азербайджан и Кыргызстан начинают международные грузоперевозки с использованием электронных разрешений (ФОТО)
Азербайджан и Кыргызстан начинают международные грузоперевозки с использованием электронных разрешений (ФОТО)
Азербайджан и Кыргызстан начинают международные грузоперевозки с использованием электронных разрешений (ФОТО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости