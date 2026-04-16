В Зангилане проходит 24-е заседание азербайджано-российской межправкомиссии

ЗАНГИЛАН /Trend/ - Сегодня в городе Зангилан проходит 24-е заседание азербайджано-российской межправительственной комиссии.

Как сообщает Карабахское бюро Trend, сопредседателями встречи являются заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев и заместитель премьер-министра России Алексей Оверчук. В мероприятии принимают участие главы и уполномоченные представители соответствующих государственных органов обеих стран.

В ходе встречи планируется обсудить вопросы, связанные с расширением сотрудничества между Азербайджаном и Россией в двустороннем и многостороннем форматах в торгово-экономической, транспортной, инвестиционной, а также культурно-гуманитарной сферах.

Ожидается также, что стороны рассмотрят ход выполнения соглашений, достигнутых на предыдущих встречах. В ходе встречи состоится обмен мнениями о перспективах регионального сотрудничества и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Встреча в Зангилане расценивается как очередной важный этап в развитии азербайджано-российских отношений.