Сахиба Гафарова прибыла с визитом в Турцию (ФОТО)

Политика Материалы 14 апреля 2026 17:54 (UTC +04:00)
Сахиба Гафарова прибыла с визитом в Турцию (ФОТО)

Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
БАКУ /Trend/ - Спикер Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова прибыла с рабочим визитом в Стамбул.

Об этом Trend сообщили в отделе прессы и связям с общественностью Милли Меджлиса.

Отмечается, что целью визита является участие в 152-й Ассамблее Межпарламентского союза и 5-й Конференции Парламентской сети Движения неприсоединения.

С.Гафарову в международном аэропорту имени Ататюрка в Стамбуле приветствовали посол Азербайджана в Турции Рашад Мамедов, генконсул нашей страны в Стамбуле Нармина Мустафаева и другие официальные лица.

Было отмечено, что в рамках визита запланирован ряд встреч между спикером Милли Меджлиса и главами парламентских делегаций, участвующих в мероприятии.

Сахиба Гафарова прибыла с визитом в Турцию (ФОТО)
Сахиба Гафарова прибыла с визитом в Турцию (ФОТО)
Сахиба Гафарова прибыла с визитом в Турцию (ФОТО)
Сахиба Гафарова прибыла с визитом в Турцию (ФОТО)
Сахиба Гафарова прибыла с визитом в Турцию (ФОТО)
Сахиба Гафарова прибыла с визитом в Турцию (ФОТО)
