В Азербайджане проходит круглый стол с участием представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - В рамках Инициативы "Мост мира" в Азербайджане проходит очередной двусторонний круглый стол с участием представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении, сообщает в пятницу специальный корреспондент Trend.

Встреча продлится до 12 апреля.

Инициатива «Мост мира» продолжает способствовать диалогу и прямому взаимодействию между представителями гражданского общества Азербайджана и Армении. В этот раз армянская делегация прибыла в Азербайджан по сухопутной границе, пересекла делимитированный и демаркированный участок и прошла все соответствующие процедуры пограничного и паспортного контроля.

Диалог между представителями гражданского общества проходит в рамках согласованной двусторонней мирной повестки, принятой на трехстороннем саммите лидеров Азербайджана, Армении и США, состоявшемся 8 августа 2025 года в Вашингтоне.

В повестку встречи входят обсуждения текущего состояния мирного процесса, деятельности участников Инициативы «Мост мира» в своих странах и достигнутых результатов, а также ситуации в регионе.

Отдельные сессии будут посвящены продвижению мира на уровне общества и укреплению доверия на следующих этапах мирного процесса.

Отметим, что в составе азербайджанской делегации принимает участие главный редактор АМИ Trend Эмин Алиев.

Участники с азербайджанской стороны:

1. Фархад Мамедов – координатор, директор Центра исследований Южного Кавказа.

2. Русиф Гусейнов – директор Центра Топчубашова.

3. Рамиль Искендерли – председатель правления Национального форума НПО.

4. Кямаля Мамедова – главный редактор интернет-портала First News Media (1news.az).

5. Фуад Абдуллаев – ведущий специалист Центра анализа международных отношений.

6. Диляра Эфендиева – руководитель Центра «Женщины, мир и безопасность» при Обществе защиты прав женщин Азербайджана

7. Кенуль Бадалова – научный сотрудник Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

8. Заур Шириев – эксперт Центра Карнеги «Россия и Евразия».

9. Рауф Агамирзаев – транспортный эксперт, член Общественного совета при Министерстве цифрового развития и транспорта.

10. Гюльбениз Ганбарова – председатель Общественного объединения «Ассоциация женщин сельских территорий».

11. Назрин Алиева – представитель Общественного объединения «Центр поддержки прав человека».

12. Санан Рзаев – редактор и ведущий политический обозреватель телеканала CBC.

13. Эмин Алиев – главный редактор международного информационного агентства TREND.

14. Мурад Мурадов – заместитель директора Центра Топчубашова.

15.Айтен Гахраман – советник Бакинского международного центра мультикультурализма.

16. Ильяс Гусейнов – политический аналитик.

17. Гюльшан Ахундова – председатель Общественного объединения «Женщина, развитие, будущее».

18. Орхан Бабаев – сотрудник Центра исследований Южного Кавказа.

19. Орхан Амашов – заместитель главного редактора и ведущий AnewZ

20. Егяна Гаджиева – член правления Совета прессы

Участники с армянской стороны:

1. Арег Кочинян – координатор, президент Армянского совета.

2. Борис Навасардян – почётный президент Ереванского пресс-клуба.

3. Наира Султанян – директор Фонда развития демократии.

4. Нарек Минасян – ассоциированный эксперт Армянского совета.

5. Самвел Меликсетян – эксперт Армянского совета.

6. Степан Григорян – председатель правления Аналитического центра по вопросам глобализации и регионального сотрудничества.

7. Эдгар Варданян – ассоциированный эксперт Армянского совета.

8. Роберт Гевондян – эксперт Армянского совета.

9. Лусине Харатян – писатель и культурный антрополог.

10. Нелли Минасян – доктор исторических наук, доцент, тюрколог.

11. Давит Степанян – политический обозреватель 1in.am, эксперт Армянского института международной безопасности и отношений.

12. Рубен Бабаян – художественный руководитель Ереванского кукольного театра.

13. Элеонора Саргсян – эксперт по вопросам мира и гендера, специалист по работе с молодежью.

14. Наира Мартикян – редактор, директор JAMnews (Армения).

15. Вазген Карапетян – заместитель директора Фонда «Евразийское партнерство».

16. Татев Даниелян – главный редактор политических программ, ведущая Общественного телевидения Армении.

17. Армен Петросян – эксперт по региональной политике, Центр «Орбели».

18. Ален Амирханян – директор Экологического центра Акопяна (AUA).

19. Нелли Рафайелян – журналист, Центр медиаинициатив.

20. Оператор Общественного телевидения Армении.