Михаил Гусман: В сегодняшнем турбулентном мире главная задача общества - сплотиться вокруг своего лидера (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Полное доверие своему лидеру и сплоченность вокруг него - это самое важное в сегодняшнем турбулентном мире.

Об этом, отвечая на вопрос Trend, сказал выдающийся журналист, радио- и телеведущий, писатель, общественный деятель Михаил Гусман в рамках творческого вечера "О "Формуле власти" - и не только о ней…" в Баку.

"В Азербайджане за последние месяцы мы видели много разных примеров чьих-то поступков, грязных взбросов, попыток расколоть общество, сеять в обществе недоверие, породить нездоровое настроение. Это все, конечно, ни каким успехом увенчаться не могло, но попытки такие были, и я должен сказать, что они и будут. Всегда у нас будут противники, будут люди, не желающие нам добра. Это не обязательно соседи. Это могут быть силы, руководствующиеся самыми разными обстоятельствами. Но для нас самое главное - это сплоченность, внутренняя солидарность, полное доверие своему лидеру и сплоченность вокруг него", - сказал он.

По словам Гусмана, очень важно, чтобы на азербайджанской земле царили покой, стабильность и мир.

"Залогом этого, конечно же, является политика Президента Азербайджана Ильхама Алиева, который делает все, чтобы этот покой, стабильность, счастливый день в Азербайджане сохранялись всегда. Я прекрасно понимаю какими невероятными усилиями это достается. Мы должны доверять нашему лидеру, быть сплоченными вокруг него. Именно это и только это является залогом всех наших будущих побед", - заключил он.