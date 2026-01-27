В Азербайджане ежегодно около 1500 заключенных будут получать медицинскую помощь за счет ОМС - Заур Алиев

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане ежегодно около 1500 заключенных будут получать медицинскую помощь за счет обязательного медицинсткого страхования.

Как сообщает Trend, об этом сказал председатель правления Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Заур Алиев на пресс-конференции, посвященной итогам 2025 года и будущим целям.

Он отметил, что благодаря обязательному медицинскому страхованию большее число людей будет обеспечено медицинскими услугами.

По словам З.Алиева, в результате внесенных изменений в Закон «О медицинском страховании» была расширена категория застрахованных лиц:

«Так, теперь оказание медицинских услуг за счёт обязательного медицинского страхования обеспечивается также для лиц, находящихся под арестом, отбывающих наказание в виде лишения свободы на определенный срок или пожизненно (за исключением лиц, отбывающих наказание в учреждениях поселенческого типа). В случаях, когда у Министерства юстиции отсутствуют необходимые оборудование и специалисты, медицинские услуги будут предоставляться за счет обязательного медицинского страхования. В рамках данного механизма планируется ежегодно охватывать медицинскими услугами до 1500 человек. На эти цели выделено до 200 тысяч манатов».

Председатель также подчеркнул, что Агентство обеспечивает доступ к обязательному медицинскому страхованию граждан Азербайджана, лиц, получивших статус беженца, а также лиц, находящихся под защитой Представительства Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Азербайджанской Республике.