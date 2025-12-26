Джейхун Байрамов об официальных визитах между Арменией и Азербайджаном

БАКУ /Trend/ - В ближайшие дни взаимные официальные визиты между Арменией и Азербайджаном не ожидаются.

Как сообщает Trend, об этом сегодня заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на пресс-конференции в Баку, посвященной итогам 2025 года.

Министр отметил, что в 2026 году, с большой вероятностью, ожидается продолжение этого процесса.

«Мы не видим причин для отсутствия визитов. Можно предположить, что эти процессы будут продолжаться», - отметил министр.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!