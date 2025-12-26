TRIPP обеспечит региональную экономическую интеграцию – Джейхун Байрамов

БАКУ/Trend/ - "Маршрут Трампа для международного мира и процветания" (TRIPP, или Зангезурский коридор) обеспечит региональную экономическую интеграцию.

Как сообщает Trend, об этом сегодня заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на пресс-конференции в Баку, посвященной итогам 2025 года.

Он отметил, что по итогам Вашингтонской встречи в регионе сформировались новые геополитические реалии. С упразднением Минской группы ОБСЕ армяно-азербайджанский конфликт был выведен с международной повестки дня.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!