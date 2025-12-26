Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

TRIPP обеспечит региональную экономическую интеграцию – Джейхун Байрамов

Политика Материалы 26 декабря 2025 15:47 (UTC +04:00)
TRIPP обеспечит региональную экономическую интеграцию – Джейхун Байрамов

Читайте Trend в

Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
Все материалы

БАКУ/Trend/ - "Маршрут Трампа для международного мира и процветания" (TRIPP, или Зангезурский коридор) обеспечит региональную экономическую интеграцию.

Как сообщает Trend, об этом сегодня заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на пресс-конференции в Баку, посвященной итогам 2025 года.

Он отметил, что по итогам Вашингтонской встречи в регионе сформировались новые геополитические реалии. С упразднением Минской группы ОБСЕ армяно-азербайджанский конфликт был выведен с международной повестки дня.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости