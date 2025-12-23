В Баку обсуждены вопросы азербайджано-турецкого сотрудничества (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - 23 декабря спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с делегацией во главе с вице-президентом Турецкой Республики Джевдетом Йылмазом, находящимся в Азербайджане для участия в 12-м заседании Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой.

Выразив удовлетворение повторной встречей с гостем, спикер Милли Меджлиса отметила важность 12-го заседания Совместной межправительственной комиссии, состоявшегося в Баку.

Заявив, что отношения между двумя странами воплощают слова общенационального лидера Гейдара Алиева «Одна нация, два государства», спикер Милли Меджлиса отметила, что сегодня отношения между Азербайджаном и Турцией в экономической, торговой, образовательной, туристической, межпарламентской и других областях укрепляются с каждым днем. В ходе беседы было подчеркнуто, что личные отношения и тесные контакты между главами государств являются основными факторами, обеспечивающими последовательное развитие союзнических отношений.

Спикер Милли Меджлиса поздравила Турцию с избранием страны в качестве принимающей стороны COP31 и подчеркнула, что Азербайджан всегда поддерживает братское государство.

На встрече было выражено удовлетворение традиционно тесным сотрудничеством и взаимной поддержкой между Азербайджаном и Турцией во всех сферах, а также отмечена важная роль Организации тюркских государств (ОТГ) в укреплении единства тюркского мира.

В ходе беседы была подчеркнута значимость межпарламентских связей как важной составляющей межгосударственных отношений, а также отмечена деятельность групп дружбы, функционирующих в парламентах двух стран. Сахиба Гафарова выразила удовлетворение успешным развитием двустороннего, трехстороннего и многостороннего сотрудничества между парламентами Азербайджана и Турции.

Вице-президент Турции Джевдет Йылмаз, выразив удовлетворение повторным визитом в Азербайджан, поблагодарил за поддержку, оказанную в процессе избрания Турции принимающей страной COP31, и отметил, что его страна воспользуется опытом Азербайджана при проведении этого важного международного мероприятия.

В ходе встречи было отмечено, что совместно реализуемые мегапроекты в экономико-торговой, инвестиционной, энергетической и других сферах имеют важное региональное и глобальное значение. В этой связи подчеркнута стратегическая роль Зангезурского коридора, который станет основной линией Среднего коридора.

Также было отмечено, что развитие азербайджано-турецких отношений способствует дальнейшему укреплению ОТГ. Подчеркнута и важная роль ТЮРКПА как парламентской платформы тюркоязычных стран.

Джевдет Йылмаз обратил внимание на то, что утвержденный накануне на 12-м заседании Совместной межправительственной комиссии План действий будет способствовать дальнейшему развитию двусторонних отношений.

В ходе беседы вице-президент Турции также коснулся достижений мирного процесса между Азербайджаном и Арменией, отметив, что подписание мирного договора обеспечит мир и стабильность в регионе.

Стороны также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

