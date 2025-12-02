БАКУ /Trend/ - В следующем году в Азербайджане откроется посольство Эстонии.

Как сообщает Trend со ссылкой на министерство иностранных дел Азербайджана, об этом 2 декабря заявил министр иностранных дел Эстонской Республики Маргус Цахкна в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым.

В ходе телефонного разговора также были обсуждены актуальные вопросы повестки дня двустороннего и многостороннего сотрудничества между Азербайджаном и Эстонией, а также региональные и глобальные проблемы.

С удовлетворением отмечена активизация политического диалога и взаимных визитов. Подчеркнута важность взаимной поддержки в рамках международных площадок. В этом контексте были рассмотрены вопросы сотрудничества.

В ходе телефонного разговора министр Маргус Цахкна сообщил, что принято официальное решение об открытии посольства Эстонии в Азербайджане в 2026 году. Министр Джейхун Байрамов, в свою очередь, назвал этот шаг заслуживающим похвалы. Было подчеркнуто, что он придаст дополнительный импульс отношениям между двумя странами.

Затем состоялся обмен мнениями по другим двусторонним и региональным вопросам.

