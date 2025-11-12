Шавкат Мирзиёев объединяет Центральную Азию через практическое сотрудничество - к 7-й консультативной встрече в Ташкенте

БАКУ /Trend/ - В середине ноября Ташкент вновь станет площадкой, куда будут прикованы взгляды всей Центральной Азии. Здесь пройдет Седьмая Консультативная встреча глав государств региона - форум, который уже прочно вошел в политический календарь и стал не просто традицией, а символом нового этапа центральноазиатского единства.

В этом процессе особое место занимает Узбекистан, который не только принимает нынешний саммит, но и является инициатором самого формата. Страна не только была у истоков этого формата, но и на протяжении всех лет остается его главным двигателем. Инициатором встреч стал Президент Шавкат Мирзиёев, чья политика открытости и добрососедства фактически перезапустила отношения внутри региона.

Когда в марте 2018 года лидеры стран Центральной Азии собрались на первую встречу в Астане, немногие могли предположить, что эта площадка станет постоянным и востребованным механизмом согласования позиций. Сегодня консультативные встречи уже трудно назвать просто дипломатическим ритуалом - это действенный формат, который помогает решать конкретные вопросы и двигаться к совместным целям.

Новый этап регионализации начался в 2016 году, когда Узбекистан под руководством Президента Мирзиёева взял курс на выстраивание доверительных отношений с соседями. В кратчайшие сроки были сняты старые барьеры: отменен визовый режим с Таджикистаном, восстановлено авиасообщение и железнодорожные линии, начался процесс делимитации границ. Все это придало динамику внутирегиональному сотрудничеству, оживило торговлю, туризм и контакты.

"Скоординированные и согласованные подходы стран Центральной Азии позволят достичь общих целей регионального развития и процветания", - подчеркнул Президент Мирзиёев, выступая в Туркменистане на встрече в рамках подготовки к Ташкентскому саммиту.

В рамках председательства Узбекистана была принята концепция председательства и график совместных мероприятий. В течение года прошли встречи секретарей советов безопасности, руководителей спецслужб, министров промышленности, энергетики, водного хозяйства и экологии, состоялись медиа- и молодежные форумы. До конца года запланированы межпарламентский форум, встречи министров обороны, торговли и транспорта, а также целый ряд культурно-гуманитарных инициатив.

Для формирования новой повестки регионального партнерства Ташкент ведет подготовку концептуальных документов, направленных на укрепление нормативно-правовой базы консультативного процесса. На предстоящей встрече узбекская сторона намерена выдвинуть инициативы по углублению политического диалога, расширению транспортной взаимосвязанности, развитию приграничной торговли и запуску новых драйверов экономической кооперации.

В центре внимания саммита также будут вопросы водного и энергетического взаимодействия, сотрудничества в сфере изменения климата и рационального природопользования.

На прошлогодней встрече в Астане главы государств приняли концепцию "Центральная Азия-2040" - документ, который обозначил долгосрочное направление для сотрудничества. Его главная цель - консолидация усилий и превращение региона в самостоятельный центр роста и стабильности.

Регион уже демонстрирует ощутимые результаты. За последние пять лет внутрирегиональная торговля выросла более чем на 80% и превысила 11 миллиардов долларов, а потенциал может достигнуть 15 миллиардов. Президент Мирзиёев предлагает идти дальше - рассмотреть создание единого регионального рынка как стратегическую цель, а для начала учредить Экономический совет, где регулярно будут встречаться заместители премьер-министров стран региона.

"Нужны новые драйверы, новая модель развития экономического партнерства на долгосрочную перспективу. Наши страны являются естественными торговыми партнерами, а национальные экономики взаимодополняют друг друга. <�…> Нашей стратегической целью должно стать формирование в долгосрочной перспективе Единого регионального рынка", - заявил глава государства.

Развитие транспортных маршрутов и логистической инфраструктуры стало одной из центральных тем сотрудничества. Благодаря выгодному географическому положению Узбекистан активно формирует новую транспортную архитектуру Евразии.

Узбекистан превращается из замкнутой на суше страны в связующее звено региона. Масштабные инвестиции в сухие порты, мультимодальные центры и железные дороги позволяют Ташкенту укреплять позиции в Транскаспийском маршруте. Этот коридор связывает Китай, Центральную Азию, Кавказ и Турцию, открывая новые возможности для диверсификации внешнеэкономических связей.

Однако вместе с преимуществами появляются и вызовы: необходимость улучшения пропускной способности пограничных пунктов и унификации таможенных процедур, согласование тарифов. Но и здесь Узбекистан действует системно, привлекая международных партнеров из ОАЭ, Турции и других стран.

Отдельное внимание Ташкент уделяет вопросам безопасности. По словам Президента, международная повестка постепенно отодвинула ситуацию в Афганистане на второй план, однако регион не может позволить себе игнорировать происходящее у своих границ. Шавкат Мирзиёев предлагает разработать комплексную концепцию региональной безопасности и стабильности, чтобы совместно реагировать на вызовы.

Помимо этого, Президент Узбекистана предложил новые интеграционные инициативы в сфере туризма - создание единого туристического продукта по принципу "один тур - весь регион" и взаимное признание национальных удостоверений личности. Эти шаги способны не только укрепить гуманитарные связи, но и придать экономике дополнительный импульс.

Сегодня уже очевидно: формат консультативных встреч не просто прижился, он стал частью политической культуры региона. За восемь лет страны Центральной Азии научились слушать и слышать друг друга, искать компромиссы и вместе вырабатывать решения.

И во многом это заслуга именно Ташкента. Благодаря политике Шавката Мирзиёева регион прошел путь от взаимных претензий и закрытых границ к открытым дорогам, совместным проектам и общей повестке развития.

Узбекистан сумел превратить идею регулярных встреч в действенный механизм, где рождаются реальные инициативы - от экономических до гуманитарных. В итоге Центральная Азия становится все более самостоятельным и влиятельным регионом, чьи лидеры способны выстраивать отношения не только друг с другом, но и с внешними партнерами на равных.

Саммит в Ташкенте подчеркнет устойчивый курс на интеграцию и станет еще одним шагом к созданию уверенного и объединенного региона, где Узбекистан играет ведущую роль.