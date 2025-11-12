В госбюджете Азербайджана на 2026 год не предусмотрено финансирование кино - Полад Бюльбюльоглу

БАКУ/Trend/ - В госбюджете на 2026 год средства на азербайджанское кино не предусмотрены. Причина мне неизвестна. Возможно, представители Министерства финансов разъяснят этот вопрос.

Как сообщает Trend, об этом сказал председатель Комитета по культуре Милли Меджлиса Полад Бюльбюльоглу в ходе обсуждения законопроекта «О Государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2026 год» на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по делам молодёжи и спорта, общественных объединений и религиозных организаций, культуры.

"Азербайджан обладает богатым кинематографическим наследием – многие фильмы, от «Аршин мал алан» до «Бабека», стали известны во всем мире и представляли нашу страну. В этом контексте нехватка финансирования кинематографа представляет собой серьёзную угрозу. Киноиндустрия требует специальных знаний и специалистов. Если не будет поддержки этой сферы, специалисты будут обращаться в другие области и страны, в результате чего развитие нашего национального кинематографа в будущем может оказаться невозможным. Очень важно поднимать этот вопрос, поскольку для сохранения культуры необходима постоянная поддержка», – подчеркнул он.

