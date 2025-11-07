Новый этап C5+1. Азербайджан становится опорной точкой американской стратегии

БАКУ /Trend/ - 6 ноября в Вашингтоне прошел очередной саммит C5+1 - площадки диалога между США и странами Центральной Азии. Формат, которому уже десять лет, наконец действительно ожил. Если раньше встречи проходили скорее формально, то теперь они обретают реальное политическое и экономическое содержание.

На встрече с лидерами стран региона Президент США Дональд Трамп прямо заявил, что Вашингтон больше не будет пренебрегать Центральной Азией, как это делала предыдущая администрация. "Страны Центральной Азии, известные как С5, находятся на историческом и географическом перекрестке мира. Когда-то они были родиной древнего Шелкового пути, соединявшего Восток и Запад. Сегодня их расположение в самом сердце Евразии придаёт им невероятную значимость и потенциал", - сказал американский лидер.

По сути, США возвращаются в регион с новой повесткой - не только политической, но и экономической. Как отметил бывший посол США Мэтью Брайза в беседе с Trend, нынешняя администрация рассматривает инвестиции и присутствие американских компаний как инструмент внешней политики. "Это философия внешней политики Президента Трампа, которая, по моему опыту, уникальна. Думаю, он намерен использовать формат C5+1 именно как инструмент стратегического партнерства - для укрепления позиций США и устойчивости самих стран региона", - подчеркнул дипломат.

Главная тема саммита - ресурсы. Накануне встречи администрация Трампа опубликовала перечень из 60 стратегических полезных ископаемых, необходимых для экономики и национальной безопасности. Из них 15 - редкоземельные элементы, без которых невозможно производство электроники, оборонных технологий и "зеленой" энергетики.

Центральная Азия - одно из направлений, где эти ресурсы можно добывать. Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан и Таджикистан располагают богатой минеральной базой, но пока не развили переработку. Без инвестиций регион рискует остаться лишь поставщиком руды, а не готовой продукции. На саммите был подписан меморандум между Казахстаном и США о сотрудничестве в сфере критически важных минералов. В тот же день компания "Тау-Кен Самрук" и американская Cove Capital объявили о совместной разработке крупнейших вольфрамовых месторождений в Карагандинской области - объем инвестиций превысит миллиард долларов.

Кроме того, Дональд Трамп также сообщил и о крупной сделке с Узбекистаном: "В течение ближайших трех лет Узбекистан будет закупать и инвестировать почти 35 миллиардов долларов, а за последующие десять лет - более 100 миллиардов в ключевые американские отрасли - от добычи минералов до IT и энергетики", - написал он в своей публикации.

Так, фокус США в регионе очевиден: стратегические ресурсы, инвестиции, инфраструктура. Все это делает Центральную Азию ключевым направлением американской экономической дипломатии.

Но одной добычей дело не заканчивается. Следующий шаг - вывоз ресурсов, а значит, транзит. И здесь на первый план выходит Азербайджан. Ряд экспертов давно отмечает: логично, чтобы формат С5 включал и Баку. Как сказал председатель Caspian Policy Center, бывший посол США Ричард Хогланд, "возможно, правильнее будет уже говорить о формате С6, поскольку Азербайджан все активнее участвует во всех встречах С5".

И действительно, роль страны в новых транспортных маршрутах трудно переоценить. Президент США Дональд Трамп, говоря о проекте TRIPP (The Trump Route for International Peace and Prosperity), подчеркнул значение Азербайджана как ключевого звена. "Это новая дорога, проходящая через одни из самых значимых мест в мире. Она повысит коммерческую активность по ту сторону Каспийского моря и даст мощный импульс развитию стран Центральной Азии", - отметил он.

О проекте уже высказались и лидеры региона. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что поддерживает миротворческие инициативы Вашингтона, включая TRIPP, который "может способствовать дальнейшему развитию Среднего коридора".

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в недавнем заявлении подчеркнул, что проект TRIPP обязательно будет реализован.

"Как вы знаете, одним из достижений Вашингтонского саммита в августе является проект TRIPP (The Trump route for international peace and prosperity). Президент Трамп дал свое имя этому проекту, что, естественно, говорит о том, что этот проект обязательно будет реализован. Тем самым открывается еще один маршрут Среднего коридора. В добавление к традиционному появляется еще один – через Зангезур с грузооборотом в 15 миллионов тонн на уровне самых современных стандартов. Так что объем грузов из Азии в Европу и обратно через территории наших стран имеет потенциал к росту сам по себе, но и также будет иметь еще больший потенциал к приему и отправке", - сказал глава государства.

Зангезурский коридор, или TRIPP - не просто транспортный проект. Это новая инфраструктурная артерия Среднего коридора, которая связывает Центральную Азию с Европой через Каспий. Азербайджан вложил в проект огромные усилия. За последние два года грузопотоки по маршруту выросли почти на 90%. Страна располагает самым крупным флотом на Каспии, девятью международными аэропортами и железной дорогой Баку-Тбилиси-Карс. Всё это превращает Азербайджан в незаменимое звено для международных перевозок.

Казахстан уже активно пользуется этим маршрутом. В прошлом году транзит нефти через Азербайджан составил почти полтора миллиона тонн. "В ближайших планах - значительно увеличить этот объем", - отметил Касым-Жомарт Токаев. Он также поблагодарил Президента Ильхама Алиева за поддержку транспортировки урана через азербайджанскую территорию.

Бывший посол США Джон Хербст в беседе с Trend подчеркнул: "Средний коридор обладает огромным экономическим потенциалом, и Вашингтон понимает его важность. США будут использовать свой потенциал, чтобы содействовать реализации этого проекта".

Для США Азербайджан - "окно" в регион. Для Центральной Азии - путь выхода из географической изоляции. И ни одна транзитная инициатива на обширном пространстве Каспийского региона и Центральной Азии сегодня невозможна без Азербайджана - это особенно важно с учетом стратегической цели Вашингтона в регионе: США интересны не только ресурсы, но и прочные транспортные связи.



Регион становится крайне интересным буквально для всех центров силы, и здесь критически важен фактор Азербайджана: ведь благодаря реализации стратегии Президента Ильхама Алиева наша страна стала транспортным, энергетическим и политическим мостом между Востоком и Западом. Именно благодаря ему в регионе формируется новая логика международных отношений и новое пространство возможностей для всех: и для США, и для Азии.