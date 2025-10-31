В Ханкенди прошла конференция в рамках «Года Конституции и суверенитета» (ФОТО)

ХАНКЕНДИ /Trend/ - 31 октября в рамках «Года Конституции и суверенитета» в Карабахском университете в городе Ханкенди состоялась конференция на тему «Конституционное обеспечение развития судебной системы: современные вызовы».

Как сообщили Trend в отделе по связям с общественностью Службы восстановления, строительства и управления в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах, перед мероприятием председатель Верховного суда и Судебно-правового совета Инам Керимов, специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах Эльчин Юсубов и ректор Карабахского университета Шахин Байрамов возложили цветы к бюсту великого лидера Гейдара Алиева.

Открывший конференцию председатель Верховного суда и Судебно-правового совета Инам Керимов подчеркнул особую значимость объявления 2025 года «Годом Конституции и суверенитета» с точки зрения укрепления государственности и развития правового государства. Отмечалось, что проводимые целенаправленные реформы способствуют развитию судебно-правовой системы, обеспечению ее независимости и прозрачности. Особое внимание уделено внедрению электронных судебных систем, совершенствованию механизмов отбора судей, а также привлечению интереса молодежи к правовой сфере. Подчеркивалось, что Конституция, принятая в 1995 году под руководством общенационального лидера Гейдара Алиева заложила правовую основу строительства независимого государства. В настоящее время идеи Конституции успешно реализуются под руководством Президента Ильхама Алиева. В выступлении также отмечалось, что одной из ключевых задач является построение судебной системы в соответствии с современными требованиями, внедрение инновационных технологий и укрепление доверия к правосудию.

Выступивший специальный представитель Президента в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах Эльчин Юсубов отметил, что в результате масштабных восстановительных и строительных работ, проводимых под непосредственным контролем Президента Ильхама Алиева, уже тысячи семей вернулись в отчие края, и этот процесс продолжается. Э. Юсубов подчеркнул, что в соответствии с планом переселения ведется работа по переселению жителей в 19 населенных пунктов в Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах, в том числе в поселок Кяркиджахан, 7 сел Агдеринского и в 11 сел Ходжалинского районов. К настоящему времени 1141 дом и квартира после восстановления и ремонта переданы в пользование, в результате чего 1141 семья, то есть 4468 бывших вынужденных переселенцев, живут в родном краю. Всего же в настоящее время в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах проживает более 22 тысяч человек.

Он добавил, что каждый житель полностью обеспечен социальными, образовательными и другими необходимыми услугами. Инфраструктурные объекты, такие как Карабахский университет, современная клиника, школа и детский сад, вносят в это важный вклад.

На конференции также обсуждались роль конституционных гарантий в развитии судебной системы, реформы, направленные на совершенствование правосудия, и правовые механизмы, соответствующие современным вызовам.

