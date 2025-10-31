ЦБА оштрафовал небанковскую кредитную организацию

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) привлек ООО НКО "Monetri" и его должностное лицо к административной ответственности.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на ЦБА.

"В рамках текущих контрольных мероприятий, проводимых Центральным банком Азербайджанской Республики, ООО НКО "Monetri" и его должностное лицо были оштрафованы Хатаинским районным судом города Баку на 50 000 и 10 000 манатов соответственно согласно статьям 598.1.1, 598.1.2 и 598.1.5 Кодекса об административных проступках в связи с нарушением требований законодательства о противодействии легализации имущества, полученного преступным путем, и финансированию терроризма", - говорится в заявлении.

