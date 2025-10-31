Ислам Рагимов стал чемпионом Европы на U-23 по дзюдо в Молдове

БАКУ /Trend/ - В столице Молдовы, Кишинеу, прошел чемпионат Европы U-23 по дзюдо.

Trend сообщает, что в первый день соревнований сборная Азербайджана записала в свой актив одну золотую медаль.

Ислам Рагимов, выступающий в весовой категории до 66 кг, стал чемпионом, одержав в финале уверенную победу над спортсменом из Нидерландов Йохемом Ван Хартеном.

Начав турнир с 1/16 финала, Ислам Рагимов обошел Романа Декана из Словакии и Дани Клачара из Хорватии. В следующей встрече он одержал победу над спортсменом из Армении Жирайром Амбаряном, а на пути к финалу победил Назара Вискова.

Отметим, что Ислам Рагимов 4 года назад завоевал титул чемпиона Европы среди юниоров.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!