Между Азербайджаном, Ираном и Россией необходимо развивать инвестпроекты – Шахин Мустафаев

БАКУ/ Trend/ - Необходимо развивать экономическое и торговое сотрудничество между нашими странами на основе равноправных и взаимовыгодных принципов, одновременно создавая благоприятные условия для реализации инвестиционных проектов.

Как сообщает Trend, об этом заявил заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Шахин Мустафаев в ходе выступления на трехсторонней встрече с представителями Российской Федерации и Исламской Республики Иран.

Он отметил, что Декларация президентов Азербайджанской Республики, Исламской Республики Иран и Российской Федерации от 8 августа 2016 года и Совместное заявление от 1 ноября 2017 года играют исключительную роль в экономическом сотрудничестве, развитии безопасных и надежных региональных и международных транспортных коридоров, а также реализации проектов в энергетической сфере.

«Помимо саммитов, в 2022 году в Баку состоялась встреча между нашими странами с участием вице-премьеров Азербайджана и России, а также министра дорог и городского развития Ирана», — подчеркнул вице-премьер.

