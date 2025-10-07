Азербайджан и Казахстан обсудили стратегическое партнерство и региональные вопросы

БАКУ/ Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов встретился с заместителем премьер-министра, главой МИД Республики Казахстан Ермеком Кошербаевым в рамках заседания Совета министров иностранных дел ОТГ в Габале.

Как передает Trend, об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Азербайджана.

Джейхун Байрамов еще раз поздравил Ермека Кошербаева с назначением на должность министра иностранных дел Казахстана и пожелал ему успехов в его деятельности.

Во время встречи была выражена удовлетворенность уровнем стратегического партнерства между Азербайджаном и Казахстаном, подчеркнута исключительная роль контактов на высшем и высоком уровнях между нашими странами в развитии сотрудничества.

Состоялся обмен мнениями по различным аспектам стратегического партнерства между двумя странами, а также текущей ситуации в регионе.

Обсуждены перспективы сотрудничества в политическом, экономическом, торговом, транспортном, коммуникационном, гуманитарном и других направлениях.

Отмечена важность дальнейшего укрепления сотрудничества в рамках ряда региональных и международных организаций, членами которых являются Азербайджан и Казахстан, особенно ОТГ и СВМДА.

Подчеркнуто, что исторические договоренности, достигнутые во время встречи лидеров Азербайджана и Армении в Вашингтоне, имеют важное значение для обеспечения мира и стабильности в регионе.

Стороны также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.