Азербайджан и Турция обсудили перспективы многовекторного сотрудничества

Политика Материалы 6 октября 2025 22:20 (UTC +04:00)
Фото: Джейхун Байрамов / X

Инглаб Мамедов
БАКУ/ Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился в Габале со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом, сообщает Trend.

«Рад встрече с моим коллегой и дорогим братом, министром иностранных дел Турецкой Республики Хаканом Фиданом на полях заседания Совета министров иностранных дел ОТГ, состоявшегося в Габале.

Наш братский союз и стратегическое партнерство продолжают укрепляться во всех сферах.

Обсудили текущий этап и перспективы нашего многовекторного и всестороннего сотрудничества.

Наше сотрудничество в рамках ОТГ, основанное на общем наследии, имеет решающее значение для углубления нашего партнерства и совместного построения процветающего будущего», — написал Джейхун Байрамов на своей странице в X.

