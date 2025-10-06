Азербайджан и Турция обсудили перспективы многовекторного сотрудничества

БАКУ/ Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился в Габале со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом, сообщает Trend.

«Рад встрече с моим коллегой и дорогим братом, министром иностранных дел Турецкой Республики Хаканом Фиданом на полях заседания Совета министров иностранных дел ОТГ, состоявшегося в Габале.

Наш братский союз и стратегическое партнерство продолжают укрепляться во всех сферах.

Обсудили текущий этап и перспективы нашего многовекторного и всестороннего сотрудничества.

Наше сотрудничество в рамках ОТГ, основанное на общем наследии, имеет решающее значение для углубления нашего партнерства и совместного построения процветающего будущего», — написал Джейхун Байрамов на своей странице в X.