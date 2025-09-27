В Мюнхене открылась фотовыставка о жертвах мин в Азербайджане (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 26 сентября 2025 года на центральной площади Карлсплац в немецком городе Мюнхен под открытым небом была организована фотовыставка, посвященная жертвам мин в Азербайджане. Выставка открылась в рамках проекта "КульМИНАция опасности", реализованного Общественным объединением "Фотоклуб Гилавар" при поддержке Агентства государственной поддержки неправительственных организаций Азербайджанской Республики.

Как сообщает Trend, партнером НПО по проекту в Германии стал Культурный центр азербайджанцев Мюнхена.

На выставке были представлены более 20 фотографий, истории людей и статистические данные о жертвах мин. Каждая фотография отражала не просто отдельный случай, но и общенациональную гуманитарную трагедию.

Жители Мюнхена могли получить дополнительную информацию о жертвах мин с помощью QR-кодов, размещенных на фотографиях. Месседжи "Я потерял ногу, но не потерял надежду!", "Я был врачом, спасал пострадавших от мин, но сам подорвался на мине", "В 11 лет я принял мину за игрушку - она лишила меня детства", "Я подорвался на противотанковой мине. Не познав радость юности, я знаю, что значит быть молодым человеком, потерявшим обе ноги" передавали посетителям трагический опыт пострадавших. Гости выставки так же оставляли на специальной доске записи, выражая свои искренние пожелания и слова поддержки жертвам мин.

Председатель Общественного объединения "Фотоклуб Гилавар" Рашад Мехтиев рассказал, что в 2021 году подорвался на противотанковой мине, установленной армянской стороной, в направлении села Сусузлуг Кяльбаджарского района. Он чудом остался жив, однако трое его коллег - телеоператор Сирадж Абышов, журналист Магеррам Ибрагимов и сотрудник местного исполнительного органа Ариф Алиев - погибли, еще четыре человека получили ранения различной степени тяжести.

На выставке было отмечено, что в результате минного террора со стороны Армении до сегодняшнего дня более 3400 азербайджанцев стали жертвами мин. Из них 409 человек пострадали от мин и неразорвавшихся боеприпасов в 2020–2025 годах. За последние пять лет мины унесли жизни 71 азербайджанца. Несмотря на то, что под политическим давлением Армения передала часть карт минных полей, лишь 25% из них оказались достоверными. В этой связи "Фотоклуб Гилавар" вновь призвал Армению предоставить точные карты минных полей.

Также было подчеркнуто, что минная проблема носит глобальный характер. Азербайджан уже объявил гуманитарное разминирование 18-й Национальной целью устойчивого развития и выступает с инициативой признать этот вопрос в качестве 18-й Цели устойчивого развития ООН.

Фотовыставка, открывшаяся в Мюнхене, призвала к глобальной мобилизации для предотвращения минной угрозы и ее трагических последствий.

Отметим, что это первая фотовыставка по теме мин, организованная азербайджанской НПО в Германии. "Фотоклуб Гилавар" планирует продолжить проведение подобных выставок и в других городах Европы.

