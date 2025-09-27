В "Азерэнержи" прошли мероприятия, посвященные Дню памяти (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - По случаю пятой годовщины 27 сентября - Дня памяти руководство и сотрудники АО "Азерэнержи" и АО "Азеришыг" посетили Памятник Победы и почтили память шехидов.

Как сообщает Trend, также в Главном управленческом, научно-образовательном комплексе "Азерэнержи" состоялось мероприятие, посвященное Дню памяти.

Сначала минутой молчания была почтена память шехидов и исполнен Государственный гимн.

Затем в выступлениях отмечалось, что под руководством Президента, победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева начавшаяся 27 сентября 2020 года 44-дневная Отечественная война вошла в историю нашего народа как самая славная страница.

Было сообщено, что в войне приняли участие 183 сотрудника "Азерэнержи". Двое из них пали шехидами, 9 стали ветеранами войны (гази), 172 награждены государственными медалями. Кроме того, в семьях 12 сотрудников есть шехиды.

Подчеркивалось, что в ходе 44-дневной Отечественной войны весь коллектив "Азерэнержи" трудился день и ночь, обеспечивая бесперебойное энергоснабжение страны. Несмотря на удары вражеской армии по стратегическим объектам, в том числе по Мингячевирской ТЭС "Азербайджан" и некоторым подстанциям, энергосистема была сохранена в стабильном состоянии.

