Делегация аппарата Милли Меджлиса Азербайджана находится с визитом в Узбекистане (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 10 сентября делегация аппарата Милли Меджлиса Азербайджана во главе с руководителем аппарата Фаридом Гаджиевым совершила визит в Узбекистан, встретилась в Ташкенте с руководителем аппарата Сената Олий Мажлиса Узбекистана Кудратом Нуруллаевым.

Об этом сообщили Trend в отделе прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса.

Согласно информации, отметив, что узбекско-азербайджанские отношения поднялись до уровня стратегического партнерства и сотрудничества, К. Нуруллаев подчеркнул особую роль глав двух государств в развитии этих связей. Было доведено до внимания, что открытие нового здания посольства страны в Баку и закладка фундамента парка «Узбекистан», а также проекты, которые предусмотрено реализовать в Узбекистане совместно с Азербайджаном, свидетельствуют о высоком уровне отношений между нашими странами.

Говоря о межпарламентских связях, руководитель аппарата сказал, что между нашими парламентами существуют активный диалог и тесное взаимодействие. Неотъемлемой частью этих отношений является и сотрудничество между аппаратами парламентов, которое развивается день ото дня. Руководитель аппарата отметил, что связи между нашими странами, основанные на исторических корнях, сегодня вышли на новый уровень благодаря президентам Ильхаму Алиеву и Шавкату Мирзиёеву. Говоря о межпарламентских связях двух стран, Ф. Гаджиев подчеркнул важность взаимных визитов председателей парламентов и поддержки парламентских организаций в этой сфере. Руководитель аппарата выразил признательность узбекской стороне за организацию на высоком уровне IV конференции Парламентской сети Движения неприсоединения в Ташкенте, а также Первого узбекско-азербайджанского межпарламентского форума в городе Хива в этом году.

С удовлетворением отметив успешное развитие связей между аппаратами парламентов двух стран, Ф. Гаджиев выразил уверенность в дальнейшем развитии конструктивного сотрудничества и взаимного обмена опытом. Встреча продолжилась ответами на вопросы и обсуждением интересующих сторон вопросов.

Далее делегация аппарата парламента провела встречу с сотрудниками Контрольно-аналитического управления, Сводно-аналитического и контрольного отдела Контрольно-аналитического управления, Управления по вопросам социально-экономического развития территорий и бюджета, Центра изучения деятельности территориальных представительных органов аппарата Сената Олий Мажлиса Узбекистана, ознакомилась с деятельностью отделов.

Перед встречей члены делегации аппарата парламента во главе с руководителем аппарата Милли Меджлиса Фаридом Хаджиевым в рамках обмена опытом посетили административное здание Сената Олий Мажлиса Узбекистана, где поинтересовались деятельностью Пресс-центра, библиотеки, типографии, различных отделов, ознакомились с условиями работы, созданными для сенаторов и сотрудников аппарата.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!