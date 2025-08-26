Вашингтонский документ подчеркивает важность обеспечения сообщения между основной частью Азербайджана и Нахчываном - Али Асадов

БАКУ /Trend/ - Документ, подписанный в Вашингтоне, четко подчеркивает важность обеспечения беспрепятственной и надежной связи между основной частью Азербайджана и Нахчыванской Автономной Республикой.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявил премьер-министр Азербайджана Али Асадов на специальном заседании, посвященном историческому визиту Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Вашингтон.

Премьер-министр отметил, что это означает не только укрепление двусторонних отношений, но и дальнейшее повышение роли Азербайджана на глобальной экономической и транспортной карте региона.

"В Вашингтоне состоялся трехсторонний саммит с участием лидеров Азербайджана, США и Армении, что является наглядным подтверждением этого процесса. Итогом встречи стало подписание трехсторонней Совместной декларации, демонстрирующей, что инициатива Азербайджана по продвижению мира, выдвигаемая долгие годы, получила широкую международную поддержку и была официально признана.

Этот документ, формирующий важную политическую рамку для установления мира в регионе, одновременно закладывает основу будущего взаимопонимания. Совместная Декларация является не только всесторонним документом, положившим конец долгосрочному вооруженному конфликту между двумя странами, но и результатом исторической борьбы азербайджанского народа за справедливость, проявлением политико-дипломатической мощи и международного авторитета государства. Азербайджан, самостоятельно реализовав резолюции ООН, остававшиеся долгие годы на бумаге, восстановив справедливость военным путем ценой крови своих героев, выступил автором мирного соглашения с Арменией, окончательно поставив точку в конфликте на политической арене",- сказал он.

Али Асадов отметил, что после Отечественной войны Президент Ильхам Алиев неоднократно решительно заявлял о необходимости обеспечить беспрепятственное сухопутное сообщение основной части Азербайджана с Нахчываном.

"Несмотря на все трудности, разногласия и различные позиции, требование Президента Азербайджана было принято также Арменией: подписанный в Вашингтоне документ ясно подчеркивает важность обеспечения беспрепятственного и надежного сообщения между основной частью Азербайджана и Нахчыванской Автономной Республикой, для чего предусмотрена специальная инфраструктурная инициатива при поддержке США – «Маршрут Трампа ради международного мира и благосостояния», которая станет значимым изменением не только для Азербайджана, но и для экономической и геополитической карты всего региона. От себя и от имени правительства от всей души поздравляю Президента Азербайджанской Республики и народ с Вашингтонской победой", - добавил он.

