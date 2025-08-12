Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

МВД Азербайджана отказалось от участия в заседании Совета министров внутренних дел СНГ

Политика Материалы 12 августа 2025 19:01 (UTC +04:00)
МВД Азербайджана отказалось от участия в заседании Совета министров внутренних дел СНГ

Читайте Trend в

Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - 12 августа в Санкт-Петербурге состоялось очередное заседание Совета министров внутренних дел государств-членов СНГ

Как сообщает Trend, министр внутренних дел Азербайджанской Республики не принял участие в заседании, на котором обсуждались вопросы совместной борьбы стран СНГ с преступностью, а также взаимодействия правоохранительных органов, проблемы нелегальной миграции и пути их решения, использование информационно-коммуникационных технологий и другие вопросы.

Согласно информации, МВД Азербайджана отказалось от участия в заседании Совета.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости