В суде дали показания лица, пострадавшие от ракетного обстрела Мингячевира армянскими ВС

БАКУ /Trend/ - Ингилаб Мамедов, давший показания на судебном процессе в Бакинском военном суде 4 августа, заявил, что во время 44-дневной Отечественной войны он как гражданское лицо пострадал от ракетного обстрела армянскими ВС города Мингячевир, где проживает.

Как сообщает Trend, И.Мамедов сказал, что ракетой, выпущенной 4 октября 2020 года, был разрушен его двухэтажный дом, а сам он и трое его малолетних детей получили увечья под обломками. Потерпевший добавил, что рядом с его домом нет военных объектов. «Позже мы узнали, что это была ракета «Смерч», выпущенная армянскими вооруженными силами», - сказал он.

Давший показания Эльчин Багиров заявил, что в тот день в результате удара ракетой «Смерч» недалеко от его дома в Мингячевире ему был причинен материальный и моральный ущерб. В результате произошедшего пострадали он сам, его мать Набат Багирова и его дядя. По словам потерпевшего, его дядя потерял трудоспособность из-за полученных травм.

Отметим, что продолжается суд над гражданами Республики Армения, обвиняемыми в совершении преступлений против мира и человечности в результате военной агрессии Армении, военных преступлений, в том числе подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и обычаев войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, ее насильственном удержании и многочисленных других преступлениях.

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