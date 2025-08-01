Только азербайджанское государство и народ могут принимать решение о том, ставить ли кому-то памятник в стране - депутат

БАКУ /Trend/ - Законный демонтаж бюста художника армянского происхождения Ованеса Айвазяна (Ивана Айвазовского), незаконно установленного в городе Ханкенди в 2021 году и не имеющего никакого отношения к Азербайджану и его исконной земле Карабаху, "вынудил" ряд депутатов Государственной Думы России вновь озвучить антиазербайджанские заявления.

Одним из тех, у кого произошедшее вызвало "недоумение", является председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Госдумы Ярослав Нилов. В своем интервью он почему-то политизирует демонтаж памятника. Связывая его с определенными разногласиями в российско-азербайджанских двусторонних отношениях и описывая ситуацию как "часть борьбы с памятниками в ряде стран бывшего СССР", он задается риторическим вопросом: "Победили ли они?"

Хочу напомнить депутату Нилову и тем, кто думает так же, что решение о том, устанавливать ли памятник кому-либо на суверенной территории Азербайджанской Республики - будь то Карабах или любой другой регион страны - могут принимать исключительно азербайджанское государство и народ.

Это относится и к случаю с памятником Ованесу Айвазяну — художнику XIX века, которого представляют как русского, и который не имел никакого отношения к региону и даже никогда не посещал его.

Рамид Намазов,

депутат Милли Меджлиса