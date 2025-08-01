Наименование Ханкенди Степанакертом российским агентством ТАСС - оскорбление в адрес Азербайджана - МИД

БАКУ /Trend/ - Называние города Ханкенди «Степанакертом» в публикации официального государственного агентства Российской Федерации ТАСС расценивается как неуважение к территориальной целостности нашей страны и оскорбительный шаг.

Как передает Trend, об этом заявил пресс-секретарь МИД Айхан Гаджизаде, комментируя вопросы местных СМИ относительно заявления специального представителя Президента России по международному культурному сотрудничеству Михаила Швыдкого по поводу демонтажа бюста Айвазовского, а также использования названия "Степанакерт" в публикации информационного агентства ТАСС в отношении азербайджанского города Ханкенди.

"В этой связи хотелось бы напомнить российской стороне, что незаконное переименование города Ханкенди на территории Нагорно-Карабахской автономной области, созданной на исконных азербайджанских землях в 1923 году, в «Степанакерт» в честь большевика Степана Шаумяна, совместно с дашнаками совершившего массовые убийства азербайджанцев, было актом оскорбления в адрес Азербайджана.

Мы ожидаем от российской стороны прекращения искажений азербайджанских топонимов и использования названий, применявшихся нелегитимным сепаратистским режимом на наших территориях. В противном случае, в соответствии с принципом взаимности, Азербайджан оставляет за собой право указывать многие населённые пункты России их историческими названиями.

Мы также ожидаем от информационного агентства ТАСС извинений и соответствующего исправления по данному вопросу. В противном случае, в соответствии с законодательством, будут приняты меры в отношении деятельности ТАСС в Азербайджане", - сказал он.