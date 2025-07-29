Потерпевшие и правопреемники потерпевших дали показания в Бакинском суде по делу Рубена Варданяна (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 29 июля продолжился судебный процесс по уголовному делу в отношении гражданина Армении Рубена Варданяна, обвиняемого по таким статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, как преступления против мира и человечности, военные преступления, терроризм, финансирование терроризма, а также в других тяжких преступлениях.

Как сообщает во вторник Trend, на состоявшемся в Бакинском военном суде открытом заседании суда под председательством судьи Зейнала Агаева в составе судей Анара Рзаева и Джамала Рамазанова (резервный судья – Гюнель Самедова) обвиняемый был обеспечен переводчиком на язык, которым владеет, то есть русский, а также выбранным им адвокатом.

Перед началом допроса судья Зейнал Агаев разъяснил впервые принимавшим участие в судебном процессе потерпевшим и правопреемникам потерпевших их права и обязанности, предусмотренные законодательством.

Правопреемник потерпевшего Исы Кяльбиева – его отец Рагим Кяльбиев – заявил в своих показаниях, что его сын погиб в Кяльбаджарском районе в результате обстрела, произведенного остатками армянской армии и армянскими незаконными вооруженными формированиями.

Правопреемник потерпевшего Мухаммеда Халили – его отец Ильгар Халилов отметил, что его сын погиб в результате вражеского обстрела в Ходжавенде.

Отвечая на вопросы начальника отдела Управления Генеральной прокуратуры по поддержанию государственного обвинения Насира Байрамова, потерпевший Кямран Искендерли сказал, что получил ранения в Кяльбаджаре в результате взрыва артиллерийского снаряда, выпущенного остатками армянской армии и армянскими незаконными вооруженными формированиями. Он также сообщил, что в результате инцидента погибли еще три человека, а семь получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Отвечая на вопросы старшего помощника генерального прокурора Вюсала Алиева, потерпевший Алифенди Фарзиев заявил, что получил ранение в Ходжалы в результате взрыва артиллерийского снаряда.

Отвечая на вопросы государственного обвинителя Тараны Мамедовой, потерпевший Эльгюн Мамедли сказал, что получил ранение в Лачине в результате огня, открытого остатками армянской армии и армянскими незаконными вооруженными формированиями. Он добавил, что получил ранение в ногу, а также закрытую черепно-мозговую травму.

Эльчин Исмаилов в своих показаниях отметил, что получил ранение в результате вражеского обстрела из огнестрельного оружия.

Отвечая на вопросы государственного обвинителя Фуада Мусаева, потерпевший Надир Рзаев сообщил, что получил ранение в результате взрыва артиллерийского снаряда, выпущенного остатками армянской армии и армянскими незаконными вооруженными формированиями в направлении Агдере.

Отвечая на вопросы государственного обвинителя Вюсала Абдуллаева, потерпевший Панах Садыхов отметил, что получил ранение в Лачине в результате вражеского обстрела из различных видов оружия.

Нурлан Исмаилов в своих показаниях заявил, что получил ранение в результате артиллерийского огня, открытого противником по Лачину. Он подчеркнул, что в том инциденте еще двое человек получили ранения, а двое погибли.

Алекбер Пашаев сказал, что получил закрытую черепно-мозговую травму в Кяльбаджаре в результате огня, открытого остатками армянской армии и армянскими незаконными вооруженными формированиями.

Тебриз Мамизаде в своих показаниях сообщил, что был ранен в результате обстрела Кяльбаджара.

Гаджибаба Гулиев отметил, что получил ранение в правую ногу в Агдаме в результате огня, открытого остатками армянской армии и армянскими незаконными вооруженными формированиями.

Другие потерпевшие: Амин Рахметзаде, Мурад Бабазаде, Джейхун Гулиев, Эльчин Зейналзаде, Зияфеддин Рамазанов и Эльнур Бадалов в своих показаниях заявили, что получили ранения в результате огня, открытого остатками армянской армии и армянскими незаконными вооруженными формированиями.

Очередное заседание суда назначено на 5 августа.

Напомним, что Рубен Варданян обвиняется по статьям 100.1, 100.2 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны), 107 (депортация или принудительное переселение населения), 109 (преследование), 110 (насильственное исчезновение человека), 112 (лишение свободы в нарушение норм международного права), 113 (применение пыток), 114.1 (наемничество), 115.2 (нарушение законов и обычаев войны), 116.0.1, 116.0.2, 116.0.10, 116.0.11, 116.0.16, 116.0.18 (нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов), 120.2.1, 120.2.3, 120.2.4, 120.2.7, 120.2.11, 120.2.12 (умышленное убийство), 29,120.2.1, 29,120.2.3, 29,120.2.4, 29,120.2.7, 29,120.2.11, 29,120.2.12 (покушение на умышленное убийство), 192.3.1 (незаконное предпринимательство), 214.2.1, 214.2.3, 214.2.4 (терроризм), 214-1 (финансирование терроризма), 218.1, 218.2 (организация преступного сообщества), 228.3 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), 270-1.2, 270-1.4 (деяния, создающие угрозу авиационной безопасности), 278.1 (насильственный захват власти или насильственное удержание власти, насильственное изменение конституционного строя государства), 279.1, 279.2, 279.3 (создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп), 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики) УК Азербайджанской Республики.

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