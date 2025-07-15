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В суде по делу Рубена Варданяна заслушаны показания потерпевших (ФОТО)

Политика Материалы 15 июля 2025 18:17 (UTC +04:00)
В суде по делу Рубена Варданяна заслушаны показания потерпевших (ФОТО)
Фото: АЗЕРТАДЖ

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Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
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БАКУ /Trend/ - 15 июля продолжился судебный процесс по уголовному делу в отношении гражданина Армении Рубена Варданяна, обвиняемого по таким статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, как преступления против мира и человечности, военные преступления, терроризм, финансирование терроризма, а также в других тяжких преступлениях.

Как сообщает Trend, на состоявшемся в Бакинском военном суде открытом заседании суда под председательством судьи Зейнала Агаева, в составе судей Анара Рзаева и Джамала Рамазанова (резервный судья – Гюнель Самедова) обвиняемый был обеспечен переводчиком на язык, которым владеет, то есть русский, а также выбранным им адвокатом.

Перед началом допроса судья Зейнал Агаев разъяснил впервые принимавшим участие в судебном процессе потерпевшим и законным правопреемникам потерпевших их права и обязанности, предусмотренные законодательством.

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В суде по делу Рубена Варданяна заслушаны показания потерпевших (ФОТО)
В суде по делу Рубена Варданяна заслушаны показания потерпевших (ФОТО)
В суде по делу Рубена Варданяна заслушаны показания потерпевших (ФОТО)
В суде по делу Рубена Варданяна заслушаны показания потерпевших (ФОТО)
В суде по делу Рубена Варданяна заслушаны показания потерпевших (ФОТО)
В суде по делу Рубена Варданяна заслушаны показания потерпевших (ФОТО)
В суде по делу Рубена Варданяна заслушаны показания потерпевших (ФОТО)
В суде по делу Рубена Варданяна заслушаны показания потерпевших (ФОТО)
В суде по делу Рубена Варданяна заслушаны показания потерпевших (ФОТО)
В суде по делу Рубена Варданяна заслушаны показания потерпевших (ФОТО)
В суде по делу Рубена Варданяна заслушаны показания потерпевших (ФОТО)
В суде по делу Рубена Варданяна заслушаны показания потерпевших (ФОТО)
В суде по делу Рубена Варданяна заслушаны показания потерпевших (ФОТО)
В суде по делу Рубена Варданяна заслушаны показания потерпевших (ФОТО)
В суде по делу Рубена Варданяна заслушаны показания потерпевших (ФОТО)
В суде по делу Рубена Варданяна заслушаны показания потерпевших (ФОТО)
В суде по делу Рубена Варданяна заслушаны показания потерпевших (ФОТО)
В суде по делу Рубена Варданяна заслушаны показания потерпевших (ФОТО)
В суде по делу Рубена Варданяна заслушаны показания потерпевших (ФОТО)
В суде по делу Рубена Варданяна заслушаны показания потерпевших (ФОТО)
В суде по делу Рубена Варданяна заслушаны показания потерпевших (ФОТО)
В суде по делу Рубена Варданяна заслушаны показания потерпевших (ФОТО)
В суде по делу Рубена Варданяна заслушаны показания потерпевших (ФОТО)
В суде по делу Рубена Варданяна заслушаны показания потерпевших (ФОТО)
В суде по делу Рубена Варданяна заслушаны показания потерпевших (ФОТО)
В суде по делу Рубена Варданяна заслушаны показания потерпевших (ФОТО)
В суде по делу Рубена Варданяна заслушаны показания потерпевших (ФОТО)
В суде по делу Рубена Варданяна заслушаны показания потерпевших (ФОТО)
В суде по делу Рубена Варданяна заслушаны показания потерпевших (ФОТО)
В суде по делу Рубена Варданяна заслушаны показания потерпевших (ФОТО)
В суде по делу Рубена Варданяна заслушаны показания потерпевших (ФОТО)
В суде по делу Рубена Варданяна заслушаны показания потерпевших (ФОТО)
В суде по делу Рубена Варданяна заслушаны показания потерпевших (ФОТО)
В суде по делу Рубена Варданяна заслушаны показания потерпевших (ФОТО)
В суде по делу Рубена Варданяна заслушаны показания потерпевших (ФОТО)
В суде по делу Рубена Варданяна заслушаны показания потерпевших (ФОТО)
В суде по делу Рубена Варданяна заслушаны показания потерпевших (ФОТО)
В суде по делу Рубена Варданяна заслушаны показания потерпевших (ФОТО)
В суде по делу Рубена Варданяна заслушаны показания потерпевших (ФОТО)
В суде по делу Рубена Варданяна заслушаны показания потерпевших (ФОТО)
В суде по делу Рубена Варданяна заслушаны показания потерпевших (ФОТО)
В суде по делу Рубена Варданяна заслушаны показания потерпевших (ФОТО)
В суде по делу Рубена Варданяна заслушаны показания потерпевших (ФОТО)
В суде по делу Рубена Варданяна заслушаны показания потерпевших (ФОТО)
В суде по делу Рубена Варданяна заслушаны показания потерпевших (ФОТО)
В суде по делу Рубена Варданяна заслушаны показания потерпевших (ФОТО)
В суде по делу Рубена Варданяна заслушаны показания потерпевших (ФОТО)
В суде по делу Рубена Варданяна заслушаны показания потерпевших (ФОТО)
В суде по делу Рубена Варданяна заслушаны показания потерпевших (ФОТО)
В суде по делу Рубена Варданяна заслушаны показания потерпевших (ФОТО)
В суде по делу Рубена Варданяна заслушаны показания потерпевших (ФОТО)
В суде по делу Рубена Варданяна заслушаны показания потерпевших (ФОТО)
В суде по делу Рубена Варданяна заслушаны показания потерпевших (ФОТО)
В суде по делу Рубена Варданяна заслушаны показания потерпевших (ФОТО)
В суде по делу Рубена Варданяна заслушаны показания потерпевших (ФОТО)
В суде по делу Рубена Варданяна заслушаны показания потерпевших (ФОТО)
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