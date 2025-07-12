БАКУ /Trend/ - В ближайшее время будет реализован проект экспорта азербайджанского газа в Сирию через Турцию.

Как сообщает в субботу Trend, об этом, в частности, было заявлено сегодня в ходе встречи Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Президентом Сирийской Арабской Республики на переходный период Ахмедом аш-Шараа в расширенном составе в Баку.

На встрече была отмечена важность сотрудничества между нашими странами, в частности, в сфере энергетики, сообщено, что в настоящее время Сирия столкнулась с серьезной энергетической проблемой. В этом контексте было подчеркнуто, что в ближайшее время будет реализован проект экспорта азербайджанского газа в Сирию через территорию Турции, что внесет вклад в обеспечение энергетической безопасности этой страны. Было доведено до внимания, что Азербайджан способен внести вклад в восстановление энергетической отрасли Сирии.

Ахмед аш-Шараа подчеркнул значение вклада Азербайджана в решение серьезных энергетических проблем, с которыми в настоящее время столкнулась его страна, сказал, что это служит развитию Сирии.