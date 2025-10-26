Хроника 44-дневной Отечественной войны: 26 октября 2020 года

БАКУ /Trend/ - 27 сентября 2020 года в ответ на широкомасштабную провокацию армянских вооруженных сил вдоль линии фронта азербайджанская армия начала контрнаступательную операцию, получившую впоследствии название "Железный кулак". 44-дневная Отечественная война привела к прекращению почти 30-летней оккупации и восстановлению территориальной целостности Азербайджана.

Trend представляет хронику Отечественной войны Азербайджана за 26 октября 2020 года:

- Президент Азербайджана Ильхам Алиев обратился к народу.

- Президент Ильхам Алиев в обращении к народу обнародовал названия освобожденных от оккупации сел Зангиланского, Джабраильского и Губадлинского районов.

- Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева поделилась публикацией на своей официальной странице в Instagram в связи с освобождением ряда сел Зангиланского, Джебраильского, Губадлинского районов и города Губадлы.

- Президент Ильхам Алиев дал интервью итальянскому телеканалу Rai-1.

- Армянские ВС подвергли артиллерийскому обстрелу подразделения Азербайджана.

- Товузский, Гедабейский и Дашкесанский районы подверглись обстрелу с территории Армении.

- Армения продолжила нарушать гуманитарный режим прекращения огня.

- Агджебединский район, город Тертер подверглись обстрелу.

- Уничтожен квадрокоптер ВС Армении.

- ВС Армении подвергли обстрелу Тертер из установок "Смерч".

- Распространены видеокадры освобожденных от оккупации сел Падар и Ханлыг Губадлинского района.

- Распространены видеокадры из освобожденного от оккупации города Губадлы.