ЦБА об интервенции на валютном рынке в этом году (ОБНОВЛЕНО)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 16:25)
БАКУ /Trend/ – Прогнозируется осуществление Центральным банком до конца этого года интервенции на валютном рынке.
Как сообщает Trend, об этом сказал председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязымов на сегодняшней пресс-конференции, посвященной параметрам процентного коридора.
«Последние два месяца в Центральном банке не проводились валютные аукционы. Предложение валюты на рынке резко превышало спрос. Поэтому ЦБА провел интервенцию на валютном рынке в апреле, и резервы ЦБА достигли 12,7 миллиарда долларов. Эти процессы мы наблюдаем и на рынке наличности. Здесь также предложение превышает спрос. В ближайшие 2-3 месяца текущая ситуация на валютном рынке сохранится. Предполагается, что ЦБА вновь проведет интервенцию на валютном рынке в конце года», – сказал он.
Отметим, что некоторое время назад Центральный банк провел
интервенцию на валютном рынке. В связи с низким спросом на валютных
аукционах в последнее время на валютном рынке сформировался избыток
предложения, и в этих условиях в течение апреля Центральным банком
была осуществлена интервенция по покупке в размере 1 миллиарда
долларов США.