ЦБА об интервенции на валютном рынке в этом году (ОБНОВЛЕНО)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 16:25)

БАКУ /Trend/ – Прогнозируется осуществление Центральным банком до конца этого года интервенции на валютном рынке.

Как сообщает Trend, об этом сказал председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязымов на сегодняшней пресс-конференции, посвященной параметрам процентного коридора.

«Последние два месяца в Центральном банке не проводились валютные аукционы. Предложение валюты на рынке резко превышало спрос. Поэтому ЦБА провел интервенцию на валютном рынке в апреле, и резервы ЦБА достигли 12,7 миллиарда долларов. Эти процессы мы наблюдаем и на рынке наличности. Здесь также предложение превышает спрос. В ближайшие 2-3 месяца текущая ситуация на валютном рынке сохранится. Предполагается, что ЦБА вновь проведет интервенцию на валютном рынке в конце года», – сказал он.

Отметим, что некоторое время назад Центральный банк провел интервенцию на валютном рынке. В связи с низким спросом на валютных аукционах в последнее время на валютном рынке сформировался избыток предложения, и в этих условиях в течение апреля Центральным банком была осуществлена интервенция по покупке в размере 1 миллиарда долларов США.

