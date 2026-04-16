Вырос оборот розничной торговли в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - В январе-марте текущего года потребителям в розничной торговой сети было реализовано товаров на сумму 15 миллиардов 927,3 миллиона манатов. Из этой суммы 8 миллиардов 774,9 миллиона манатов пришлось на продовольственные товары, напитки и табачные изделия; 7 миллиардов 152,4 миллиона манатов — на непродовольственные товары.

Как сообщает Trend со ссылкой на Государственный комитет статистики Азербайджана, по сравнению с январем-мартом 2025 года оборот розничной торговли в реальном выражении вырос на 3,7%, в том числе по продовольственным товарам, напиткам и табачным изделиям — на 1,3%; по непродовольственным товарам — на 6,6%.

В январе-марте 2026 года средства, затраченные покупателями в розничной торговой сети, распределились следующим образом: 50,4% — продовольственные товары, 4,7% — напитки и табачные изделия, 14,6% — текстильные изделия, одежда и обувь, 6,0% — автомобильный бензин и дизельное топливо, 4,5% — электротовары и мебель, 2,7% — фармацевтические товары и медицинские принадлежности, 1,6% — компьютеры, телекоммуникационное оборудование и печатная продукция, а 15,5% — другие непродовольственные товары.

За отчетный период 1 человек в среднем тратил в розничной торговой сети 517,2 маната в месяц, в том числе 284,9 маната — на продовольственные товары, напитки и табачные изделия, а 232,3 маната — на непродовольственные товары.