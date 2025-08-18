Новая акция Yelo Bank для поддержки бизнес-клиентов

Для бизнеса важна каждая экономия. Yelo Bank стремится снизить финансовую нагрузку бизнес-клиентов, сделать их работу более гибкой и устойчивой. С этой целью Банк представляет новую акцию по международным переводам: теперь для новых бизнес-клиентов переводы любой суммы осуществляются с фиксированной комиссией — всего 14,99 USD/EUR!



Эта акция позволяет предпринимателям оптимизировать расходы и удобнее управлять международными платежами. Кроме того, комиссия за конвертацию не взимается, а открытие счёта — совершенно бесплатно.



Присоединяйтесь к акции, которая стартует 18 августа, и воспользуйтесь фиксированными и доступными тарифами до конца этого года! Для получения подробной информации вы можете связаться по номеру 981.



Для получения подробной информации вы можете связаться по номеру 981.

Хотите узнать больше? Тогда позвоните по номеру 981 или напишите в наши аккаунты Facebook, Instagram, Whatsapp или yelo.az



Yelo Bank – Яркий Банкинг!