Новая акция Yelo Bank для поддержки бизнес-клиентов

Для бизнеса важна каждая экономия. Yelo Bank стремится снизить
финансовую нагрузку бизнес-клиентов, сделать их работу более гибкой
и устойчивой. С этой целью Банк представляет новую акцию по
международным переводам: теперь для новых бизнес-клиентов переводы
любой суммы осуществляются с фиксированной комиссией — всего 14,99
USD/EUR!
Эта акция позволяет предпринимателям оптимизировать расходы и удобнее управлять международными платежами. Кроме того, комиссия за конвертацию не взимается, а открытие счёта — совершенно бесплатно.
Присоединяйтесь к акции, которая стартует 18 августа, и воспользуйтесь фиксированными и доступными тарифами до конца этого года! Для получения подробной информации вы можете связаться по номеру 981.
Как работает калькулятор бизнес-кредита? Хотите узнать больше? Тогда позвоните по номеру 981 или напишите в наши аккаунты Facebook, Instagram, Whatsapp или yelo.az
Yelo Bank – Яркий Банкинг!
